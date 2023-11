Cina, boom di polmoniti nei bambini: Oms chiede spiegazioni a Pechino

Le richieste dell'Oms allaL'Oms ha inoltre 'richiesto ulteriori informazioni sulle recenti tendenze nella circolazione di agenti patogeni noti, tra cui l'influenza, la SARS - CoV - 2, l'RSV e ...

Cina, boom di polmoniti tra i bambini. L’Oms chiede informazioni la Repubblica

Cina, boom di polmoniti: Oms chiede spiegazioni a Pechino TGCOM

Bonus psicologo, firmato il decreto con i nuovi fondi: domanda fino a 1.500 euro a persona

Insomma, secondo l’Ordine si tratta di un supporto importante, in anni difficili come questi, soprattutto per i giovani, ma sarebbe del tutto insufficiente per affrontare il boom di disagi psichici ...

Cina, boom di polmoniti nei bambini: Oms chiede spiegazioni a Pechino

I casi di polmonite A metà novembre le autorità cinesi della Commissione nazionale per la salute hanno riferito un aumento dell'incidenza delle malattie respiratorie in Cina, mentre due giorni fa i me ...