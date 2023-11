Cina | antichi ceramiche | forni e pozzi rinvenuti in rovine dello Hebei

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 novembre 2023) Shijiazhuang, 23 nov – (Xinhua) – Un gran numero di oggetti in ceramica,e strumenti per la produzione di ceramica risalenti a circa 2.000 anni fa sono stati portati alla luce tra ledi un’antica citta’ nella provincia settentrionale cinese, fornendo ulteriori prove per lo studio dell’industria della ceramica durante la dinastia Han (202 a.C.-220 d.C.). I ritrovamenti sono stati effettuati durante il quarto scavo del sito della cittadina Bairen, nella citta’ di Xingtai, iniziato a meta’ agosto, quando sono stati scoperti piu’ di 200 reperti di vario tipo, tra cui terra battuta,di cenere,di case,per la produzione di ceramica,in un’area di circa 400 metri quadrati. ...