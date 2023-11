CIE 25 e 26 novembre open day con prenotazione

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 novembre 2023) GliDay dedicati alla carta d’identità elettronica proseguono nel fine settimana del 25 e 26con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi VII, XIV e XV nella giornata di sabato 25 e degli ex Punti Informativi Turistici del centro che, insieme al nuovo punto di rilascio di Via Petroselli 52, saranno attivi anche domenica 26. Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degliDay è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile venerdì 24dalle ore 9 fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/). “Anche il prossimo fine settimana Roma Capitale garantisce le aperture straordinarie per consentire alla cittadinanza di fare il documento elettronico, previa...