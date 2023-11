Ciao Papà | il mio telefono è rotto – Attenti al Phishing !

Leggi su analisideirischinformatici

(Di giovedì 23 novembre 2023), il mioDiversi utenti ci segnalano l’arrivo di un messaggio whatsapp nel quale vostro figlio vi comunica che ilsi èe che attende un vostro messaggio whatsapp su un numero temporaneo. NON CREDETE mai a messaggi del genere, bloccate utente se arriva come sms o segnalatelo se vi arriva tramite whatsapp. Ecco il testo del messaggio in un esempio : “, il mio, questo è temporaneamente il mio nuovo numero! Scrivimi il prima possibile su Whatsapp! http://wa.me/xxxxx” Informatica in Azienda diretta dal Dott. Emanuel Celano L'articolo proviene da .