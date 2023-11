Ciao Darwin spoiler | chi sono Madre Natura | Padre Natura | ospiti e squadre

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 23 novembre 2023) Quanto si è evoluto l'essere umano? Paolo Bonolis e Luca Laurenti ce lo sveleranno nella nuova edizione di, dal 24 novembre 2023 in prima serata su Canale 5. La nona edizione torna a distanza di quattro anni di assenza ma sarà anche l'ultima come confermato dal padrone di casa. Il tema della stagione? Il titolo- Giovanni 8.7 è un chiaro riferimento al Vangelo, nel versetto in cui c'è scritto: "E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei". Ciò che vedremo resta, al momento, un mistero. L'unica certezzalo stile caciarone, i balli, le maschere, l'ironia tagliente di Bonolis, le battute di Luca Laurenti e le prove con le quali si confronteranno le due squadra puntata dopo puntata. Lo ...