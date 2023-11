Ci dite di denunciare | ma non serve a nulla

Leggi su today

(Di giovedì 23 novembre 2023) La chiameremo Maria ed è l’ennesima vittima, superstite per fortuna, di violenza contro le donne. È stata aggredita per strada dall’ex fidanzato, che ha tentato di sfregiarla buttandole dell’acido muriatico sul viso dopo averla perseguitata per lungo tempo, ed è stata salvata dall’intervento di...