Christopher Nolan risponde alle domande riguardo James Bond

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 23 novembre 2023)anche questa settimana ha dovuto gestire un’altra serie di voci. Il regista ha incontrato l’Associated Press per parlare di Oppenheimer. Nei suoi commenti, ha dichiarato che non dirigerà il prossimo film di 007. Nel frattempo, però, il franchise dista continuando a sviluppare il prossimo film. La MGM non ha ancora scelto ancora chi prenderà il posto che Daniel Craig ha occupato per tanti anni. Chiunque sia l’attore, non sarà di certo diretto da. Quindi, ancora non sappiamo chi sarà il regista. Ma il regista Oppenheimer ha voluto fare chiarezza prima che le cose sfuggissero di mano. “No, purtroppo no”, ha detto. “Non c’è nulla di vero in queste voci, ma sono molto ...