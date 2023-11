Chiara Ferragni | l’addio social di Leone alla vecchia casa

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il primogenito dell’imprenditrice digitale ha realizzato un video tenerissimo per salutare «lain cui è cresciuto in questi 5 anni, il luogo in cui tutti i suoi ricordi verranno custoditi. Dai primi passi, ai giorni in lockdown fino all’arrivo della sorellina»