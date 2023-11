Chi ha scritto “Il manuale della stronza” ?

Leggi su bellezze.tv

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il titolo è tutto un programma, il contenuto pare autobiografico, ironico e molto scorrevole da leggere (noi non l’abbiamo ancora letto ndr.) l’autrice è Soleil Sorge. Chi è Soleil Sorge ? Soleil Sorge è una mo, conduttrice televisiva, personaggio televisivo, showgirl, influencer e opinionista italo-americana di origini americane da madre e italiane da padre. E’ nata a Los Angeles il 5 luglio 1994 ed è alta 173 cm (fonte Wikipedia). Perchè è famosa Soleil Sorge? La sua notorietà è dovuta principalmente alla partecipazione al programma di Maria de Filippi, Uomini e Donne nel 2017 dove è corteggiatrice fortunata perchè scelta dal tronista dell’epoca Luca Onestini. Soleil Sorge arriva in TV dopo diversi concorsi di bellezza tra cui Miss Italia che la vede in finalissima nel 2010. Dopo Uomini e Donne divenda una habitué dei reality e partecipa a Grande ...