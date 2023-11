Che schifo di Paese | da vomitare | borseggiatrici rom | il video che scatena la rabbia | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023) A Fuori dal Coro, programma di approfondimento politico e sociale di Rete 4 condotto da Mario Giordano, si discute della sicurezza sempre più vacillante della metropolitana di Milano. I cittadini vengono quotidianamente presi di mira da borseggiatori edi origine rom, che impuniti fanno incetta di portafogli e oggetti personali e riescono, quasi sempre, a farla franca. Viene mandato in onda un servizio della giornalista Serena Pizzi che, in compagnia di Mattia, giovane volontario che segnala la presenza di giovaniin metro, documenta una giornata “sotto terra” tra le varie fermate dell'Atm, domenica 19 novembre, e mostra quanto poco sicuro sia viaggiare sui treni delle cinque linee attualmente in funzione. La Pizzi sale su un treno e ne trova subito due, giovanissime, che si coprono il volto con il cappuccio del giubbino ...