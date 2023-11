Champions League | Milan-PSG | pronostico e consigli

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 23 novembre 2023) Per la quarta giornata disi affrontanoe PSG per il girone F. Il match si giocherà il 7 novembre 2023 alle ore 21.00, a seguire ile altre informazioni utili sulla sfida del San Siro.sul-PSG Dopo un avvio incoraggiante nella stagione 2023-24, ilnon riesce a vincere da 4 match ufficiali di cui un pareggio e tre battute d’arresto. Per elaborare scommesse calcio è utile sapere che i rossoneri non sono riusciti a segnare in tre delle ultime quattro partite, ad eccezione del pareggio per 2-2 con il Napoli in campionato. Al contrario il PSG è in ottimo stato di forma, reduce da un filotto di 5 vittorie consecutive, inclusa la vittoria all’andata per 3-0 contro i rossoneri al Parco dei ...