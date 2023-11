(Di giovedì 23 novembre 2023) Vigonovo (Venezia), 23 nov. (Adnkronos) - Si terranno nelladi, nona chiesa più grande al mondo segnata anche nel pavimento delladi San Pietro a Roma, idi, la 22enne studentessa uccisa a coltellate dall'ex fidanzato Filippo Turetta. Non è ancora stata decisa la data: bisognerà attendere l'autopsia, ma l'auspicio di papà Gino è di "dare presto una nuova casa a" che riposerà, nel cimitero di Saonara, accanto alla mamma Monica, morta un anno fa.

Giulia, funerali a S. Giustina a Padova

11.05 Giulia,a S. Giustina a Padova La data non è ancora stata fissata, ma idi Giulia, uccisa dal suo ex, Filippo Turatti, si terranno nella Basilica di Santa Giustina, a Padova. Decisione presa in accordo tra Diocesi padovana, famiglia di Giulia,...

Elena Cecchettin pubblica la foto della madre e della sorella Giulia: «Abbracciatevi anche per me». Maxi schermi per il ... Corriere della Sera

Giulia Cecchettin sarà sepolta accanto alla mamma. E la sorella Elena posta una foto-ricordo: «Abbracciatevi a ilmessaggero.it

Cecchettin: funerali Giulia saranno in Basilica Santa Giustina a Padova

Vigonovo (Venezia), 23 nov. (Adnkronos) - Si terranno nella Basilica di Santa Giustina a Padova, nona chiesa più grande al mondo segnata anche nel pavimento della Basilica di San Pietro a Roma, i fune ...

Il funerale di Giulia sarà celebrato a Padova in Prato della Valle

Saonara troppo piccola, l’ultimo saluto a Santa Giustina con il vescovo Cipolla. Autopsia sul corpo della ragazza il primo dicembre ...