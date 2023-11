Cecchettin | carabinieri | ‘verifiche su correttezza procedure dopo chiamata al 112'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023) Vigonovo (Venezia), 23 nov. - (Adnkronos) - C'e solo una telefonata collegata all'omicidio di Giulia, arrivata al 112 la sera dell'11 novembre scorso, alle 23.18. Lo spiegano i militari che sottolineano come un uomo - dal balcone della propria abitazione - ha denunciato “un'accesa lite tra una coppia di giovani con un aggressione fisica ai danni della ragazza” nel parcheggio di via Aldo Moro a Vigonovo (Venezia). Ma “non era stato comunque in grado di indicare il numero di targa dell'autovettura e concludeva la telefonata segnalando che la coppia era risalita a bordo della stessa e si era appena allontanata. Il contenuto della telefonata, corredato di registrazione audio, è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria non appena appresa la notizia della scomparsa della ragazza”, ossia già domenica 12 novembre, si legge in una nota dell'Arma che ...