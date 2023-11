CdS – Juve | Sudakov esce allo scoperto | “Mi fa piacere l’interesse”

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 23 novembre 2023) 2023-11-23 12:40:33 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: «Lami segue? Sì, lo so, e mi fa. Io intanto la seguo su Tik Tok». Nella battuta di Georgiyc’è la conferma di un’indiscrezione e una manifestazione d’interesse aperta e sincera nei confronti della Signora. Il ragazzo non ha peli sulla lingua e possiede la strafottenza giusta per imporsi, non soltanto a parole. Alla maggior parte degli italiani s’è presentato lunedì sera, senza troppi convenevoli, con una sassata da 25 metri (super parata di Donnarumma) che per poco non ha condannato gli azzurri ai playoff dell’Europeo, ma l’uomo mercato dellantus, Cristiano Giuntoli, lo conosce da tempo. A 21 anniè già una stella della nazionale ucraina – un Paese che tradizionalmente tifa ...