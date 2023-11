Catanzaro-Cosenza | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 23 novembre 2023) Gara valida per la quattordicesima giornata del campionato italiano di serie b 2023/2024. Ci si aspetta molto dal derby calabro visto che le due squadre respirano aria di alta classifica e sono divise da due punti.si giocherà domenica 26 novembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Ceravolo.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I giallorossi occupano la sesta posizione in classifica in compagnia del Como con 21 punti e due lunghezze di vantaggio sul. I ragazzi di Vivarini stanno disputando un ottimo campionato, anche se arrivano da tre sconfitte consecutive che hanno un pò spento l’entusiamo dell’ambiente. I silani occupano l’ottava posizione in classifica con 19 punti. La squadra di Caserta sta disputando un buon campionato e per questa stagione punta ...