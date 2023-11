(Di giovedì 23 novembre 2023) "Gli articoli e le notizie pubblicate in serata sul mio conto riportano ricostruzioni parziali, strumentali e sensazionalistiche, oltre che lesive della mia persona, relativamente ad una vicenda, ...

Cataldi sui social : 'Non ho minimizzato l'episodio che riguarda mia moglie"

Cataldi 'non ho mai minimizzato l'aggressione a mia moglie'

Per chiarezza:ho minimizzato l'episodio in cui è stata coinvolta mia moglie, la persona che ... Arriva con una storia su Instagram la precisazione del difensore della Lazio Danilo, sentito ...

Cataldi 'non ho mai minimizzato l'aggressione a mia moglie' Agenzia ANSA

Processo ultrà Genoa, Cataldi: "Non ho mai minimizzato aggressione a mia moglie" Sky Tg24

Aggressione di ultrà Genoa alla moglie di Cataldi, il giocatore: "Mai minimizzato"

Il giocatore però non ci sta e minaccia querele per quanto scritto sul suo conto: “Gli articoli e le notizie pubblicate in serata sull’episodio - afferma Cataldi - riportano ricostruzioni parziali, ...

Genoa, Cataldi: 'Il calcio di un ultrà a mia moglie Niente di serio'

venendo aggrediti prima verbalmente con "male parole e insulti", come ha ammesso lo stesso Cataldi, poi anche fisicamente. In serata il giocatore ha voluto affidare ai social una precisazione riguardo ...