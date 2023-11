Lorenzo Licitra : “Dopo la vittoria di X Factor contro i Maneskin si è montato un caso che mi ha fatto male. Oggi sono tornato a divertirmi e credo molto in me stesso”

Striscia la Notizia - Tapiro d’oro a Francesca Michielin per il caso X Factor-Morgan : ”Sono in Sony da quando ero un’adolescente”

Antonella Clerici fulmina Gerry Scotti: "Ogni volta". Scatta la polemica sui programmi

Con chi vanno i concorrenti di Morgan, come cambia XUna cronista le lancia una provocazione:... Nel, sono sempre un'aziendalista e mi incastrano sempre. Ma io mi ritrovo sempre qua'. "Un ...

X Factor 2023: anticipazioni del 23 novembre, la prima puntata senza Morgan La Gazzetta dello Sport

Stasera a Striscia il Tapiro d'oro a Francesca Michielin per il caso X ... Striscia la notizia

Caso X Factor, tapiro a Francesca Michielin: "Morgan Con me mai sopra le righe"

Striscia la Notizia non molla la presa sul caso X Factor e Morgan. Dopo avere consegnato il tapiro d'Oro al cantautore e poi a seguire anche a Fedez - per lo scambio di accuse tra i due ex giudici - ...

Morgan attacca Ambra dopo il caos X Factor 2023 alla vigilia della nuova puntata: il graffio sugli Astromare

Morgan a X Factor non c’è più, ma le sue frecciatine proseguono ... sul sito Mowmag per dirsi “pronto per tornare in Rai”, “pronto per tornare a casa con StraMorgan”.