Caso Indi Gregory | quando vivere è solo una questione di prezzo

(Di giovedì 23 novembre 2023) La vicenda dici mette davanti a una tragica realtà: l’economia che detta la possibiltà di venire curati., otto mesi, è stata condannata a morte da un giudice. È stato lui a decidere di staccare le macchine, contro la volontà dei suoi genitori.sorrideva, piangeva, sgambettava, stringeva le mani di mamma e papà. Ma era malata. E secondo il giudice soffriva troppo. Come faccia un giudice a sapere quanta sia la sofferenza sopportabile, è difficile dirlo. Così come è difficile dire in quale codice si fissano i parametri della vita che vale la pena di essere vissuta. Così come è difficile dire chi ha stabilito che un funzionario dello Stato può conoscere il bene della bambina più di chi l’ha messa al mondo. Ma tant’è: per il giudicedoveva smettere di soffrire. E così, per non farla più soffrire, l’ha ...