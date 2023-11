Caso Frecciarossa | Lollobrigida si difende | niente dimissioni | sì al confronto

Leggi su iltempo

(Di giovedì 23 novembre 2023) Nessuna intenzione di dimettersi, ma contemporaneamente la piena disponibilità al, anche in Parlamento, per chiarire definitivamente la vicenda. Il ministro dell'Agricoltura, Francesco, resta al centro del mirino delle opposizioni per l'episodio del trenoin forte ritardo fatto fermare in una stazione non prevista per poter proseguire in auto verso Caivano, dove era atteso. Ma lui tira dritto: «Per quanto di mia competenza farò tutto quello che è necessario. Non sono mai fuggito al. Sono convinto di aver agito non solo nell'ambito della legalità e della norma ma nell'interesse dello Stato, per rappresentarlo a Caivano. Quella discesa dal treno non era per andare in vacanza o andare a trovare la mia famiglia, ma per andare a fare il mio lavoro», rimarca ribadendo un secco ...