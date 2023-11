Caso Frecciarossa | Lollobrigida | «Non fuggo al confronto in Aula | ma non mi dimetto»

(Di giovedì 23 novembre 2023) «Nonal, ma non mi». Con queste parole il ministro dell’Agricoltura Francescorisponde a una domanda su un’eventuale richiesta a riferire inin merito alla vicenda del treno. «Per quanto è di mia competenza farò tutto quello che è necessario. Non sono mai fuggito al. Sono convinto di aver agito non solo nell’ambito della legalità e della norma ma nell’interesse dello Stato e per rappresentarlo a Caivano», ha detto, al centro delle polemiche per essere sceso a una fermata straordinaria a Ciampino perché il Trenitaliasu cui viaggiava era in ritardo. Sulla richiesta di dimissioni dalle opposizioni ha invece ribadito: «No, non mi». La discesa dal mezzo ...

Lollobrigida e il caso Frecciarossa: 'Stavo andando a lavoro, non mi dimetto'

'Non mi dimetto ' e 'non c'è nessun'. Francesco Lollobrigida , ministro dell'Agricoltura, ribadisce quanto già detto ieri in una nota e prova a chiudere ildelfermatosi in via eccezionale a Ciampino (dopo essere partito da Roma Termini) per far scendere l'esponente del governo, nonché cognato della premier Giorgia Meloni, per ...

Caso Frecciarossa, Lollobrigida: «Non fuggo a confronto in Aula, ma non mi dimetto» Corriere della Sera

Caso Frecciarossa, Lollobrigida: ok al confronto ma non mi dimetto TGCOM

Lollobrigida e il Frecciarossa fermato a Ciampino: “Non è stata violata alcuna legge”

Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida parlando con i giornalisti del caso della fermata del treno a Ciampino. “Per me il vero privilegio – ha aggiunto – è stato quello di ...

Francesco Lollobrigida, il ministro e il caso Frecciarossa: «Non mi dimetto, ho agito nell’interesse dello Stato»

Lo Stato c'è, c'è in tempi celeri e non solo quando i riflettori erano accesi ma anche nei giorni successivi». Tajani: «Caso chiuso» «Mi pare che Ferrovie e il ministro hanno chiarito la vicenda: Fs ...