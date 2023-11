Carta d’identità elettronica – Nel week-end25 Open day nei Municipi VII | XIV e XV | negli ex Pit ed in via Petroselli | 52

Carta d’identità elettronica – Il 18 ed il 19 - Open day nei Municipi III - VI - XI - XIII - XIV - XV - e negli ex Pit - oltre che in via Petroselli

Open Day carta d’identità elettronica Roma : 18 novembre 2023

Carta d’identità elettronica – Open day nel week-end - per i Municipi II - III - VII - IX - ed Xi - negli ex Pit ed in via Petroselli

Open Day carta d’identità elettronica Roma : 11 e 12 novembre 2023

Carta d’Identità elettronica a Roma - open day sabato 11 novembre : dove e come prenotarsi