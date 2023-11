Carlo Bonomi L' Europa garantisca costi non divergenti sull' energia | o il mercato unico si spacca

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il presidente di Confindustria a Repubblica: "Berlino aiuta le imprese, l'Italia è in ritardo. Anche Francia e Spagna hanno tagliato le bollette, questo rende la loro industria più competitiva rispetto alla nostra"

Bonomi: sui costi dellenergia la Germania aiuta le imprese, lItalia e' in ritardo

Roma, 23 nov. In unintervista a Repubblica, il presidente di Confindustria, accoglie con favore il rafforzamento delle relazioni tra Roma e Berlino ma sottolinea che mentre la Germania aiuta le sue aziende nellambito dellaumento del costo dellenergia, lItalia e' ...

In realtà, l'integrazione tra le imprese è avvenuta da anni". Così il leader di Confindustria, Carlo Bonomi, in un'intervista a La Repubblica. "La Germania - aggiunge - resta il nostro principale ...

