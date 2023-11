(Di giovedì 23 novembre 2023) Fabio, ex difensore del Napoli, ha parlato dial Corriere dello Sport in vista del suo ritorno in campo Fabio, ex difensore del Napoli, ha parlato dial Corriere dello Sport in vista del suo ritorno in campo. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «ha tra le mani una grande squadra, molto forte, che può tornare ai suoi livelli, da scudetto. Con Garcia ha smarrito il suo modo di giocare. Walter ha la possibilità di restituirle il suo spessore, conosce l’ambiente e quindi parte avvantaggiato. Ma il calendario, rileggendolo, è da brividi».

Cannavaro esclusivo: "Ecco perché ero in tribuna vicino a De Laurentiis"

NAPOLI - Mentre intorno c'è un viavai di ricordi, in quest'orizzonte terso Fabioritrova se stesso: accadrà tutto in quattro giorni, non saranno normali e men che meno ... "ha tra le ...

Cannavaro: "Mazzarri ha una grande squadra, il Napoli può tornare a livelli da Scudetto" TUTTO mercato WEB

Cannavaro: «Mazzarri ha un vantaggio»

Fabio Cannavaro, ex difensore del Napoli, ha parlato di Mazzarri al Corriere dello Sport in vista del suo ritorno in campo Fabio Cannavaro, ex difensore del Napoli, ha parlato di Mazzarri al Corriere ...

Motivazione e grinta: Il discorso di Mazzarri alla squadra azzurra a Castel Volturno

Il neo allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, a Castel Volturno ha tenuto un discorso motivazionale in vista della sfida con l'Atalanta.