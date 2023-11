(Di giovedì 23 novembre 2023) Roma, 23 nov. (Adnkronos Salute) - La Commissione europea ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio per dostarlimab in combinazione conterapia a base di carboplatino-paclitaxel nel trattamento di pazienti adulte con carcinoma endometrialerio avanzato o ricorrente con una

Cancro endometrio - ok Ue a dostralimab in prima linea con chemio

Cancro endometrio - ok Ue a dostralimab in prima linea con chemio

Cancro endometrio, ok Ue a dostralimab in prima linea con chemio

"Le persone che vivono con questo tipo didell'- afferma Hesham Abdullah, Vicepresidente senior, Global Head Oncology, R&D di Gsk - con gli attuali standard di cura, in genere, ...

Cancro dell'endometrio. Via libera europeo alla combinazione immunoterapia chemioterapia in prima linea Quotidiano Sanità

Carcinoma dell'endometrio e TOS: cosa dicono le linee guida internaz... Oggi

Cancro endometrio, ok Ue a dostralimab in prima linea con chemio

La Commissione europea ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio per dostarlimab in combinazione con chemioterapia a base di carboplatino-paclitaxel nel trattamento di pazienti adulte c ...

Tumori: in 11 anni evitate 4.000 morti in Italia grazie all’immunoncologia

Il progetto L.I.On. (Leadership In Oncology) è il primo studio ad analizzare la riduzione della mortalità nel nostro Paese in seguito ...