Campi Flegrei | torna la paura Terremoto e boato

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 23 novembre 2023) Una scossa didi magnitudo 3.1 è stata registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in serata nell’area dei. Non si registrano danni, anche se il sisma – avvenuto alle 19.41 – ha creato apprensione tra i cittadini di Pozzuoli, Quarto, Bacoli ed è stato avvertito anche in alcuni quartieri di Napoli. Il, accompagnato da un, ha avuto come epicentro la zona Solfatara all’altezza della seconda traversa Coste di Agnano, ai confini tra i comuni di Pozzuoli e Napoli. Una delle aree vulcaniche più pericolose La zona dei, situata nell’area metropolitana di Napoli, rappresenta una delle aree vulcaniche più pericolose al mondo. Questa regione è stata modellata nel corso del tempo da diverse eruzioni, sia ...