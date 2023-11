Camarda | Pioli che fai? Manca una risposta definitiva…

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 23 novembre 2023) Francesco, classe 2008, si è conquistato le luci della ribalta a suon di giocate e gol (7 centri in 13 presenze da inizio stagione). Protagonista con la maglia del Milan Primavera potrebbe presto vivere la sua prima esperienza da aggregato in Prima Squadra. Già sabato sera per la partita di campionato in programma a San Siro contro la Fiorentina?una” per la Gazzetta dello Sport che, questa mattina in edicola, sfiora marginalmente l’argomento. Seduto al fianco di Luka Jovic, destinato alla panchina sabato contro la Viola (ha sciolto il grande dubbio della settimana), “vista l’assenza contemporanea di Leao e Giroud, ci potrebbe essere Francesco, attaccante della Primavera classe 2008? – si domanda la Gazzetta -. Su ...