Camarda convocato per Milan Fiorentina? C’è anche la deroga ora

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 novembre 2023)può essereper? Ora c’èlaper il classe 2008! Ecco cosa succede Francescoviaggia a vele spiegate verso la prima convocazione in Prima squadra per. Per figurare tra i convocati rossoneri (vista l’emergenza in attacco), il classe 2008 necessitava di unache è arrivata in serata. Secondo la FIGC, «i calciatori “giovani”, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono parteciparead attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla ...