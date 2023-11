Calciomercato com – Probabili formazioni 13ª giornata | dubbi Zaccagni e Osimhen Milan senza punte Staffetta Kean-Vlahovic | Primapagina

(Di giovedì 23 novembre 2023) 2023-11-23 18:00:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di.com: Dopo la lunga sosta per le nazionali torna la Serie A con il programma della 13esimadi campionato. Una 3 giorni che si aprirà sabato alle 15 con Salernitana-Lazio e che vedrà ben tre big match in calendario. Alle 18 di sabato ci sarà Atalanta-Napoli, la prima di Mazzarri, poi alle 20.45 ci sarà-Fiorentina ma il piatto più forte è inevitabilmente il match scudetto Juventus-Inter con calcio d’inizio domenica 26 alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. CALENDARIO Sabato 25 novembreOre 15:00 Salernitana-Lazio – (Dazn)Ore 18:00 Atalanta-Napoli – (Dazn)Ore 20:45-Fiorentina – (Dazn/Sky) Domenica 26 novembreOre 12:30 Cagliari-Monza – – (Dazn/Sky)Ore 15:00 ...

Juve, le ultime verso l'Inter: McKennie recuperato, a parte Locatelli e Danilo

Commenta per primo Dalla Continassa arrivano novità per quel che riguarda la preparazione della Juventus della sfida contro l'Inter in programma domenica sera. Dopo l'allenamento congiunto di ieri con ...

Milan, infortunio per Okafor: i tempi di recupero Calciomercato.com

Milan, cosa filtra sul riscatto di De Ketelaere: le cifre con l'Atalanta Calciomercato.com

Fiorentina, Pierozzi: 'Voglio riprendermi cosa mi sono perso. Studio Di Lorenzo'

Il terzino della Fiorentina Niccolò Pierozzi ha parlato in una lunga intervista concessa a fiorentina.it. Questi i passaggi salienti: "Sto meglio, sto tornando alla mia forma ottimale. È stato un ...

Sindaco di Rozzano: 'Per me una tra Inter e Milan resta a Milano. Noi pronti per lo stadio'

Gianni Ferretti, il sindaco di Rozzano, ha parlato, a Numero Diez, della questione stadio a Milano che coinvolge Inter e Milan e potrebbe portare i nerazzurri a trasferirsi per le gare interne nel ...