Calcio | Sarri Si gioca troppo | spero essere tecnico Lazio al Flaminio

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 23 novembre 2023) "Ilinglese l'unico sostenibile, non c'è futuro se si guarda al pubblico degli highlights" ROMA - "Ne parlo da cinque anni, eppure mi accusano di cercare alibi e basta. In questi giorni in Spagna sta venendo giù il mondo per l'infortunio di Gavi, lo chiamano Uefa Virus:che qualcuno abb