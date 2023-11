(Di giovedì 23 novembre 2023) Ile Shomurodov: sono in arrivo, ma il viaggio è lungo e potrebbero partecipare solo all'ultimo allenamento di sabato. Gli altri nazionali in giro per il mondo sono ...

Calcio : Cagliari. Nove gol in amichevole contro Nuorese

Calciomercato - duello Cagliari-Sassuolo : occhi in casa Bologna

Calcio: Cagliari, Ranieri aspetta Lapadula e Luvumbo

Parte a Sassari la rassegna teatrale "Il cielo è di tutti"

Il teatro per tutti, bambini e adulti. Per divertirsi e riflettere. Nello Spazio Tev di via Giuseppe De Martini 13-15 a Sassari parte domenica "Il cielo è di tutti", la nuova rassegna immaginata dalla ...

(ANSA) - CAGLIARI, 23 NOV - Il Cagliari aspetta Lapadula, Luvumbo e Shomurodov: sono in arrivo, ma il viaggio è lungo e potrebbero partecipare solo all'ultimo allenamento di sabato. Gli altri ...