Burioni e la polmonite misteriosa in Cina | “Non si sa nulla | ignorate gli esperti”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 23 novembre 2023) (Adnkronos) –nei bambini in, “gli ‘’. Non si sa”. Invita alla cautela il virologo Roberto, riguardo alle prime notizie emerse dal gigante asiatico riguardo a un aumento di malattie respiratorie e a focolai disegnalati nei bimbi, dopo che la Commissione sanitaria nazionale di Pechino, in una conferenza stampa del 13 novembre, aveva riferito un boom di casi nel Paese. “Ho fatto l’errore di fidarmi – titubante – dei cinesi a inizio 2020, non lo ripeterò questa volta”, ragiona l’esperto, postando via X anche le informazioni diffuse da ProMed, programma per il monitoraggio delle malattie emergenti dell’International Society for Infectious Diseases (Isid). Nella nota si prospetta l’ipotesi che possa essere in ...