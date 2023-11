«Bullizzata quando ero grassa | fatta fuori da film perché non c’era la taglia» | famosa attrice si sfoga | ecco chi è

Leggi su donnapop

(Di giovedì 23 novembre 2023) Unaitaliana ha raccontato di esser statain diverse occasioni per via del suo peso e della sua. Nell’immaginario, nonostante oggi sia diversa, è rimasta comunque una donna, peculiarità per la quale veniva scelta in alcune vecchie commedie. Stiamo parlando di Nadia Rinaldi che nel corso tempo è riuscita a...