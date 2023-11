Brutto incidente per la conduttrice italiana | “Scaraventata a terra da un van”

Leggi su tvzap

(Di giovedì 23 novembre 2023) Personaggi TV.per la, che ieri sera ha rischiato la vita alla stazione Termini di Roma. Laera di spalle quando un van l’ha. Questo episodio è stato raccontato da lei stessa sui social, ricevendo il sostegno degli amici e dei fan che le augurano di riprendersi presto. Leggi anche: Francesco Totti, l’ex Ilary Blasi scoppia in lacrime: cos’è successo Leggi anche: Giulia Cecchettin, Adriano Celentano rompe il silenzio e lo fa in un modo particolareper la, cosa le è successo Momenti di puro terrore per Monica Leofreddi. Lastava tornando a casa dopo aver ...