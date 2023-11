Brutta avventura per Monica Leofreddi | un van l’ha scaraventata per terra | come sta ora

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 23 novembre 2023) Brutto incidente e tanta paura per la conduttrice. Mentre rientrava a casa la scorsa notte un vanquasi investita eper. Attimi di terrore, ma anche tanta impotenza: per la donna è stata sicuramente una serata da dimenticare. La conduttrice, però, ha voluto condividere con i suoi follower ciò che le è successo, postando le foto delle sue condizioni dopo l’incidente e raccontando l’accaduto. Siete curiosi di saperne di più? L’incidente diLa famosa conduttrice in un lungo post-sfogo sulla sua pagina personale Instagram ha raccontato in ogni dettaglio ciò che le è accaduto la scorsa notte a Milano. Era tarda sera e lei era in attesa del taxi, a poco distanza dalla stazione centrale. Nel ...