Brocchi | «Alcuni dirigenti e presidenti pensano che io sia il cocchino di Berlusconi | non è vero»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 novembre 2023) Cristian, ex allenatore di Milan e Monza, ha parlato ai microfoni di Fanpage delle sue passate esperienze da tecnico Cristian, ex allenatore di Milan e Monza, ha parlato ai microfoni di Fanpage delle sue passate esperienze da tecnico. PAROLE – «Io sono partito dal Milan dopo il settore giovanile, poi sono andato in prima squadra solo per due mesi e mezzo. In quei due mesi e mezzo al Milan da tifoso milanista fui chiamato per allenare in prima squadra e sembrava che avessi fatto il lavaggio del cervello al presidente, che ero il. Purtroppo questa cosa me la porterò sempre dietro ed è anche una cosa che in questo momento della mia vita condiziona anche il pensiero di moltio anche di qualche tifoso. Invecemi aveva scelto ...