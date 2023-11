(Di giovedì 23 novembre 2023) Il post su Instagram 'Felice festa del papà - aveva scritto il- a questo str...o di livello mondiale. Tu confermi ogni volta diuna personae spregevole. Non hai nessuna ...

Brad Pitt : il figlio Pax lo definisce "uno str***o e una persona terribile" in un post del 2020

Brad Pitt e Angelina Jolie, il figlio Pax Thien: "Mio padre è un terribile essere umano"

Nel postappariva mentre riceveva l'Oscar, nel 2020, come miglior attore non protagonista in 'C'era una volta a… Hollywood' di Quentin Tarantino. La figlia Zahara rinuncia al cognome ...

Pax Thien, il figlio adottivo di Brad Pitt e Angelina Jolie: “Mio padre è un terribile essere umano” la Repubblica

Brad Pitt e Angelina Jolie, il figlio Pax Thien: "Mio padre è un terribile essere umano" TGCOM

La giustizia di Sleepers, Dustin Hoffman e quel procuratore di nome Brad Pitt

Gli abusi, l'etica, l'avvocato Dustin Hoffman, Vittorio Gassman e il concetto di giustizia: ecco perché dovreste assolutamente recuperare Sleepers ...

Brad Pitt e Angelina Jolie, il figlio Pax Thien: "Mio padre è un terribile essere umano"

Il post su Instagram "Felice festa del papà - aveva scritto il figlio - a questo str...o di livello mondiale. Tu confermi ogni volta di essere una persona terribile e spregevole. Non hai nessuna consi ...