Bonus psicologo | ecco il decreto attuativo | fino a 1500 euro per ISEE sotto i 15mila euro | 500 euro per ISEE superiore a 30mila euro SCARICA PDF

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il Ministro della Salute Orazio Schillaci annuncia il via alper il 2023, un'iniziativa di primaria importanza per la salute mentale. L'articolo .

Fedez all’attacco : “Su bonus psicologo presa in giro - fondi ancora non sbloccati”

Fedez all’attacco : “Su bonus psicologo presa in giro - fondi ancora non sbloccati”

Fedez le suona al ministro sul bonus psicologo : “Non prenda in giro gli italiani” [VIDEO]

Fedez le suona al Ministro sul bonus psicologo : “Non prenda in giro gli italiani” [VIDEO]

I 6 punti del M5s per rispondere alla manovra del governo

Istruzione Il M5s propone ' l'introduzione e il rafforzamento dele delloa scuola . Stop ai tagli alle scuole e alla dote educativa. Il progetto del ministro Valditara è ...

Bonus psicologo 2023, in arrivo (solo) 5 milioni per 8mila italiani - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Bonus psicologo 2024 e domanda online, scopri le ultime notizie idealista.it/news

Lollobrigida tira dritto e non si dimette: “Ho agito nell’interesse dello Stato”

Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, non si dimetterà dopo il caso del treno Frecciarossa fatto fermare a Ciampino per scendere e poter prendere l’auto blu per arrivare a Caivano. “No ...

Gemmato: il bonus psicologo approvato dalla Stato-Regioni, ripartiti i fondi per i caregiver

"Il bonus psicologo è stato approvato e oggi trova realizzazione passando il vaglio obbligatorio della Conferenza Stato-Regioni": lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, a ...