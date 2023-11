Bonetti | “Atalanta-Napoli? Può succedere di tutto”

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 23 novembre 2023) Ivano, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Nota dei parallelismi tra il post scudetto della Sampdoria e quello del? “I tempi sono cambiati. L’anno dopo dello scudetto, a Genova partimmo un po’ così e così. Ci dedicammo totalmente alla Champions, che ci accingevamo ad affrontare per la prima volta. Effettivamente, in campionato non riuscimmo a fare benissimo, nonostante la finale di Champions in cui sfiorammo il successo. Per squadre non abituate, dunque, nell’anno successivo al successo ci può essere un po’ di rilassamento”. Nei prossimi tre mesi si giocherà ininterrottamente e, chi disputa le competizioni europee, è chiamato a giocare 27 gare in 120 giorni. Può essere un’occasione per la Juventus? “Il calcio italiano non è abituato a questi ritmi. Sono stato ...