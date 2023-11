Bon ton o di tendenza | una borsa è per sempre

Leggi su panorama

(Di giovedì 23 novembre 2023) Con il Natale alle porte ci si prepara alla lista di regali da fare e soprattutto scattano le wishlist per quelli che si vorrebbero ricevere, il profumo preferito o per i più fortunati il gioiello adocchiato in qualche vetrina, il maglione di cashmere o la sneaker del momento. Molto probabilmente nelle liste indirizzate a Babbo Natale da parte delle donne non mancheranno le borse, un’ossessione femminile che diventa quasi un feticcio, stagione dopo stagione. La scelta e vasta, d’altronde le aziende, soprattutto quelle del lusso sanno bene l’impatto economico degli accessori sui fatturati globali della moda. Le strategie di marketing spingono in particolar modo la promozione degli accessori tanto da costringere designer e stylist a mandare in passerella più borse possibili, sono addirittura arrivati a presentare la doppiacomedi ...