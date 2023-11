Black Friday | tutta la Serie A a meno di 20€ al mese per tre mesi con DAZN

Leggi su sportintv.eu

(Di giovedì 23 novembre 2023) Dal 23 novembre 2023,inaugura una nuova promozione in occasione del: e stavolta nell’offerta rientra anche laA, così come tutti gli altri sport trasmessi dalla piattaforma. Questa eccezionale offerta consente ai nuovi iscritti di sottoscrivere l’abbonamento al prezzo scontato di 19,90 euro alper i primi 3, seguito da un rinnovo … L'articolo proviene da Sport in TV.