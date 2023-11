Black Friday | i migliori smartphone in offerta su eBay

(Di giovedì 23 novembre 2023) Ilsta arrivando e se sei alla ricerca di un nuovo, ecco alcune linee guida generali su come sceglierne uno sudurante il: stabilisci il tuo budget: prima di iniziare la ricerca, decidi quanto sei disposto a spendere per uno. Questo ti...

Supersconti iRobot per il Black Friday 2023 : fino al 60% di risparmio sui robot Roomba aspirapolvere e lavapavimenti

Consumi: Confcommercio, 6 italiani su 10 faranno shopping per black friday

E un italiano su due anticipa i regali di Natale . Sei italiani su dieci faranno shopping per il, soprattutto donne, il 63,2%, i giovani fino a 34 anni, e coloro che risiedono nelle regioni del Nord Ovest e del Mezzogiorno. Un italiano su due approfittera' di questa occasione per ...

Amazon Black Friday, 15 offerte di oggi 23 novembre da non perdere Sky Tg24

Questo è lo smartphone più venduto del Black Friday 2023 HDblog

Black Friday, 'il 60% degli italiani farà acquisti'

Il 60% degli italiani farà acquisti per il black friday (domani, 24 novembre) e il 57% di questi sceglierà di comprare articoli di abbigliamento: è quanto si legge in una ricerca della Confcommercio ...

Black Friday, Confesercenti - Ipsos: spesa media 216 euro a persona

Sconti anche offline, offerte in 195mila negozi. Ma per i piccoli strada in salita: sette italiani su dieci sceglieranno una piattaforma di eCommerce. Confesercenti: “Promozioni continue mettono a ris ...