Bioedilizia | l’esperienza GeoArchi Engineering

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 23 novembre 2023) L’interesse per laè in costante crescita a livello globale. Negli ultimi anni le persone sono alla ricerca di numerose soluzioni che possano impattare positivamente sull’ambiente, comprese quelle abitative sviluppate in ottica green. In questo contesto,si pone come pioniere nella creazione di case ed edifici eco-compatibili. “Un elemento fondamentale della nostra filosofia è il rispetto per l’ambiente. Utilizziamo esclusivamente materie prime provenienti da aree di riforestazione controllata, garantendo la totale atossicità dei materiali e il minimo impatto ambientale”, afferma l’azienda. Lacome stile di vita Laè un approccio che promuove l’uso di materiali naturali e privi di sostanze nocive per la salute umana....