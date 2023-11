Biocarburanti | la soluzione più ' vicina' contro l' inquinamento in attesa che i sogni possano avverarsi

Biocarburanti - la soluzione più concreta contro l'inquinamento in attesa che i sogni si avverino

Biocarburanti, la soluzione più concreta contro l'inquinamento in attesa che i sogni si avverino

Capitoli come quello che ha per protagonisti imagari "ponte", in attesa che i sogni possano realizzarsi , ma sicuranente concreta, a portata di mano (grazie a una rete di ...

Gli eurodeputati lanciano una boa di salvataggio all'industria ... Transport & Environment

Parlamento UE conferma linea dura sulle emissioni dei camion ... Uomini e Trasporti

Parlamento UE conferma linea dura sulle emissioni dei camion. Piccolo spiraglio sui biocarburanti

La plenaria dell’europarlamento, a Strasburgo, ha ribadito gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 che percentualmente devono raggiungere il 45% nel periodo 2030-2034, il 65% nel 2035-2039 e ...

Perché la decarbonizzazione dei trasporti targatada Eni non convince

La decarbonizzazione del settore dei trasporti immaginata da Eni solleva dubbi su provenienza e metodo di produzione dei biocarburanti ...