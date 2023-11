Binance | la condanna è la fine di un' era per le criptovalute

La caduta del CEO di Binance è 'la fine di un'era' Charles Hoskinson

Il 21 Novembre, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che CZ ehanno ... L'udienza didi CZ è prevista per il 23 Febbraio 2024. Nel video Hoskinson ha definito CZ ...

Il CEO di Binance, il più grande exchange di criptovalute, condannato per riciclaggio negli USA, si è dimesso Virgilio Notizie

Multa di 4 miliardi a Binance. Ma per le cripto non è una cattiva notizia Avvenire

La caduta del CEO di Binance è "la fine di un'era" — Charles Hoskinson

Hoskinson ha affermato che CZ è "uno dei più grandi imprenditori del nostro tempo" e il suo exchange era "un Leviatano".

Multa di 4 miliardi a Binance. Ma per le cripto non è una cattiva notizia

Il numero uno Zhao ha patteggiato: andrà in carcere per 18 mesi. La piattaforma però resterà operativa e per gli analisti, benché enorme, la sanzione è "gestibile" e rimuove un rischio dal mercato ...