Biathlon | i favoriti della Coppa del Mondo 2023-2024 | Johannes Bø ancora Padre-Padrone?

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 novembre 2023) La XLVII edizionedeldimaschile, che prenderà il via domenica 26 novembre da Östersund, sembra avere un vincitore già scritto. Come potrebbe essere altrimenti, alla luce di quanto visto lo scorso anno?Bø, nel 2022-23, ha letteralmente sbaragliato il campo. Il norvegese ha vinto 19 delle 23 gare di primo livello a cui ha preso parte, talvolta mettendo in mostra una superiorità disarmante per gli avversari. Però nella vita, morte e tasse a parte, di certezze non ce ne hanno. Negli sport invernali neppure, anche perché sono come i vini. Ogni annata fa storia a sé. Indubbiamente, se il trentenne scandinavo non dovesse incontrare inconvenienti di sorta, avrà gioco facile nel conquistare la sua quinta Sfera di cristallo. Solo l’intervento di un fattore esterno a quelli ...