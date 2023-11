Berrettini | la risposta è tra le righe | l’inciso su Sinner dice tutto

Leggi su ilveggente

(Di giovedì 23 novembre 2023), la verità è racchiusa in queste parole: ecco cosa è successo veramente con il suo connazionale. Si potrebbe parlare di sfortuna, o magari di coincidenze. Sta di fatto che ora per un motivo, ora per un altro, il capitano della Nazionale azzurra in Coppa Davis, Filippo Volandri, deve sempre fare i conti con l’assenza di uno dei pezzi da novanta a sua disposizione. AnsaFoto – Ilveggente.itStavolta il grande assente sarà Matteo, che ha chiuso la stagione in largo anticipo per via dell’infortunio alla caviglia che lo aveva costretto a sventolare bandiera bianca nel bel mezzo degli Us Open. Il romano, come facilmente prevedibile, essendo lui un formidabile uomo squadra, sarà comunque a Malaga. Il suo supporto sulla panchina potrebbe essere determinante come lo era stato a Bologna, quando tanto si era speso per incoraggiare i suoi ...