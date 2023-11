Benevento | Vigorito | «Siamo partiti dalle rovine di un anno incredibile La sconfitta con il Monopoli…»

(Di giovedì 23 novembre 2023) Oreste, presidente del, ha parlato a OttoPagine dopo l’inaspettatacontro il Monopoli Oreste, presidente del, ha parlato nel corso del convegno su Sport, Costituzione e Società moderna dopo l’inaspettatacontro il Monopoli. Ecco le sue dichiarazioni raccolte da OttoPagine. PAROLE – «Sono sempre disponibile ad ascoltare gli umori della gente. Non è stato né bello né dignitoso uscire da quel campo meravigliato di ciò che era successo. Credo che fare una settimana di campagna sulladi Monopoli, non faccia bene a nessuno. L’analisi va fatta subito, le discussioni dovrebbero durare fino a due ore dopo la partita. I rimedi, invece, tutta la settimana. Mi auguro che i miei dirigenti stiano facendo ...

