Benedetta Caretta sconvolge tutti con il suo cambiamento | l' emozione di Gerry Scotti che ha notato qualcosa di incredibile

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 23 novembre 2023) Da bambina prodigia a star del palco, la straordinaria storia dicontinua a incantare e ispirare. Dal suo debutto nel talent show "Io Canto" fino al suo ritorno come coach, la sua carriera è stata un viaggio emozionante. Il viaggio di: Ieri e oggi Pare non passi il tempo per, il cui talento solcava già il palco di "Io canto" molti anni fa come aspirante cantante. Oggi, torna sul palco del Canale 5, non più come giovane promessa, ma come una donna talentuosa e sicura di sé che guida i nuovi talenti. La sua storia suscita ancora una volta l'di, che la ricorda ancora come la bambina che ha tenuto per mano sul palco, ora una donna piena di talento. Una carriera da ...