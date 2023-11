Beautiful | anticipazioni 24 novembre | colpo di scena per Sheila e Deacon

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 23 novembre 2023)24: in questa puntata avverrà qualcosa di incredibile per! Inoltre rivedremo Brooke, la situazione della quale, però, non cambierà.24innamorata! Brooke “respinta” Non c’è verso chese ne vada dalla casa di...Non solo: per lui sta cominciando a provare un sentimento nuovo! Tuttavia sarebbe pericoloso per lo Sharpe, che non si sbilancia. Qualcosa si sbloccherà? Nel frattempo Brooke continuerà a lamentarsi per il comportamento nei suoi confronti da parte della famiglia di Ridge. Con chi ne parlerà la Logan sr stavolta?americane: Steffy ...