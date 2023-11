Bayern Monaco | piace Tomiyasu | la risposta dell’Arsenal

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 novembre 2023) Ilè alla ricerca di un rinforzo in difesa e da quanto trapelato avrebbe messo nel mirinoIlè alla ricerca di un rinforzo in difesa sul mercato e da quanto trapelato avrebbe messo nel mirino. Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, l’Arsenal avrebbe alzato il muro per il difensore giapponese.